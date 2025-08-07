DAX24.180 -0,1%ESt505.352 +0,4%Top 10 Crypto15,72 -0,6%Dow44.066 +0,2%Nas21.397 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1666 ±-0,0%Öl66,51 +0,2%Gold3.392 -0,2%
So bewegt sich BrainChip

BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag in Rot

08.08.25 16:09 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 4,1 Prozent auf 0,111 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR -0,00 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der BrainChip-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 16:02 Uhr verlor das Papier 4,1 Prozent auf 0,111 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BrainChip-Aktie bei 0,111 EUR. Mit einem Wert von 0,116 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.788 BrainChip-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,283 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BrainChip-Aktie somit 60,876 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,083 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,000 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 02.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 01.09.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

