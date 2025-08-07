BrainChip Aktie News: BrainChip verteidigt am Mittag Tendenz

Kurs der BrainChip

Kaum Bewegung ließ sich um 11:50 Uhr bei der BrainChip-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,118 EUR. In der Spitze legte die BrainChip-Aktie bis auf 0,118 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,112 EUR. Bei 0,118 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 32.300 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 132,909 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 27,905 Prozent sinken.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von BrainChip wird am 02.09.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 01.09.2026 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD ausweisen wird.

