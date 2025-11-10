BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagvormittag tiefrot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 8,9 Prozent auf 0,101 EUR abwärts.

Das Papier von BrainChip befand sich um 09:02 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 8,9 Prozent auf 0,101 EUR ab. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,100 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,100 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.007 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BrainChip-Aktie mit einem Kursplus von 171,612 Prozent wieder erreichen. Am 04.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,085 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,925 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Laut Analysten dürfte BrainChip im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD einfahren.

