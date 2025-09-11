BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BrainChip. Im BMN-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die BrainChip-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 15:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 0,110 EUR. Im Tageshoch stieg die BrainChip-Aktie bis auf 0,114 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,109 EUR. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 34.221 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,283 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 157,455 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,455 Prozent.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte BrainChip die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net