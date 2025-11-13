BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BrainChip-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 0,107 EUR.

Um 09:14 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 0,107 EUR zu. Die BrainChip-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,107 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,103 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 101.630 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 156,876 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,085 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 20,486 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie ausweisen dürften.

