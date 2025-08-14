DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,59 -1,2%Dow44.990 +0,2%Nas21.593 -0,5%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1709 +0,5%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 UnitedHealth 869561 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX geht stabil ins Wochenende -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig
Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip steigt am Freitagnachmittag

15.08.25 16:13 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip steigt am Freitagnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BrainChip. Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,01 EUR -7,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie konnte um 15:45 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 0,110 EUR. Die BrainChip-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,114 EUR aus. Bei 0,111 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 335.065 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. 149,410 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,085 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 22,797 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

Laut Analysten dürfte BrainChip im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung