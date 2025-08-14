BrainChip Aktie News: BrainChip steigt am Freitagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BrainChip. Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die BrainChip-Aktie konnte um 15:45 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 0,110 EUR. Die BrainChip-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,114 EUR aus. Bei 0,111 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 335.065 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. 149,410 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,085 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 22,797 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

Laut Analysten dürfte BrainChip im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net