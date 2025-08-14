BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag in Rot

BrainChip im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BrainChip gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,2 Prozent auf 0,107 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der BMN-Sitzung 3,2 Prozent auf 0,107 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BrainChip-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,107 EUR aus. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,109 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.667 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 164,179 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Bei 0,083 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 29,001 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 01.09.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net