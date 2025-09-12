DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.831 ±-0,0%Nas22.327 +0,8%Bitcoin97.559 -0,8%Euro1,1772 +0,3%Öl67,26 +0,6%Gold3.680 +1,0%
BrainChip im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagnachmittag in Rot

15.09.25 16:13 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagnachmittag in Rot

Die Aktie von BrainChip gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 0,4 Prozent auf 0,114 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,00 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie wies um 15:47 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 0,114 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BrainChip-Aktie bei 0,110 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,130 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 198.554 Stück.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 142,077 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,090 EUR am 09.04.2025. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 26,082 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BrainChip.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

