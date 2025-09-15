BrainChip Aktie News: BrainChip am Dienstagmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 0,3 Prozent auf 0,114 EUR ab.

Die BrainChip-Aktie notierte um 11:53 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 0,114 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BrainChip-Aktie bis auf 0,109 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,111 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.505 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,283 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 149,077 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,083 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,913 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net