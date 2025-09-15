DAX23.631 -0,5%ESt505.436 -0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.722 -0,4%Euro1,1815 +0,4%Öl67,78 +0,5%Gold3.698 +0,5%
BrainChip Aktie News: BrainChip am Dienstagmittag leichter

16.09.25 12:06 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Dienstagmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 0,3 Prozent auf 0,114 EUR ab.

Die BrainChip-Aktie notierte um 11:53 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 0,114 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BrainChip-Aktie bis auf 0,109 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,111 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.505 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,283 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 149,077 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,083 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,913 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

