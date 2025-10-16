BrainChip Aktie News: Bullen treiben BrainChip am Nachmittag an

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BrainChip. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 10,7 Prozent auf 0,133 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 10,7 Prozent auf 0,133 EUR. Kurzfristig markierte die BrainChip-Aktie bei 0,133 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,122 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 51.152 Stück.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 107,078 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,090 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,154 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BrainChip wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

In der BrainChip-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,008 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

