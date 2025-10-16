DAX24.231 +0,2%Est505.630 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,24 +0,1%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Kursentwicklung im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

16.10.25 12:04 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BrainChip. Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,13 EUR 0,01 EUR 8,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BrainChip legte um 12:00 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,7 Prozent auf 0,127 EUR. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,127 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,123 EUR. Bisher wurden heute 96.102 BrainChip-Aktien gehandelt.

Bei 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 116,220 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Am 04.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,085 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 49,412 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

