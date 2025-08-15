BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag in Grün

Kursentwicklung

Die Aktie von BrainChip gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 0,115 EUR.

Die BrainChip-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:56 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 0,115 EUR. Bei 0,115 EUR erreichte die BrainChip-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,114 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 212.912 Aktien.

Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,275 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 139,199 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 25,958 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 02.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 01.09.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net