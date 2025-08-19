BrainChip Aktie News: BrainChip verzeichnet am Nachmittag Verluste

BrainChip im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 4,9 Prozent auf 0,107 EUR nach.

Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:55 Uhr mit Abschlägen von 4,9 Prozent bei 0,107 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BrainChip-Aktie bis auf 0,103 EUR. Bei 0,111 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 613.008 BrainChip-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,275 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 155,680 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,085 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 26,353 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 01.09.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net