BrainChip im Blick

BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

20.11.25 16:09 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BrainChip. Zuletzt wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 0,101 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,10 EUR 0,00 EUR 5,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BrainChip konnte um 15:43 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,0 Prozent auf 0,101 EUR. Die BrainChip-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,101 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,098 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 201.780 BrainChip-Aktien.

Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BrainChip-Aktie somit 63,219 Prozent niedriger. Am 04.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,085 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,842 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte BrainChip die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

