BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Blick auf BrainChip-Kurs

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 0,101 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:01 Uhr 2,9 Prozent auf 0,101 EUR. Die BrainChip-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,101 EUR. Bei 0,098 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 66.320 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 172,151 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,085 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 18,706 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BrainChip wird am 04.03.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

