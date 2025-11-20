DAX23.369 +0,9%Est505.585 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1518 -0,2%Öl64,13 +0,7%Gold4.059 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Siemens 723610 SAP 716460 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht deutlich an -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Siemens Energy, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Broadcom, Novo Nordisk, Fraport im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt
Anlegerlaune hellt auf: DAX mit Rückenwind dank NVIDIA-Bilanz Anlegerlaune hellt auf: DAX mit Rückenwind dank NVIDIA-Bilanz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Blick auf BrainChip-Kurs

BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

20.11.25 12:06 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 0,101 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,10 EUR 0,00 EUR 5,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:01 Uhr 2,9 Prozent auf 0,101 EUR. Die BrainChip-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,101 EUR. Bei 0,098 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 66.320 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 172,151 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,085 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 18,706 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BrainChip wird am 04.03.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung