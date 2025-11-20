DAX23.318 +0,7%Est505.584 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.586 +0,5%Euro1,1530 -0,1%Öl63,96 +0,5%Gold4.067 -0,3%
Aktie im Blick

BrainChip Aktie News: BrainChip steigt am Vormittag

20.11.25 09:23 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip steigt am Vormittag

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BrainChip-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 0,100 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,10 EUR 0,00 EUR 5,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 0,100 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BrainChip-Aktie bei 0,100 EUR. Mit einem Wert von 0,098 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 46.000 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 174,326 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,085 EUR ab. Abschläge von 15,085 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BrainChip wird am 04.03.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie in den BrainChip-Büchern.

Redaktion finanzen.net

