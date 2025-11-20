BrainChip Aktie News: BrainChip steigt am Vormittag
Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BrainChip-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 0,100 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die BrainChip-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 0,100 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BrainChip-Aktie bei 0,100 EUR. Mit einem Wert von 0,098 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 46.000 BrainChip-Aktien umgesetzt.
Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 174,326 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,085 EUR ab. Abschläge von 15,085 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BrainChip wird am 04.03.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie in den BrainChip-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd
Analysen zu BrainChip Holdings Ltd
Keine Analysen gefunden.