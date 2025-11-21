BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BrainChip. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 0,096 EUR.

Die BrainChip-Aktie wies um 09:03 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 0,096 EUR abwärts. Die BrainChip-Aktie sank bis auf 0,096 EUR. Bei 0,097 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 117.407 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 185,151 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,085 EUR am 04.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,734 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

In der BrainChip-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,008 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net