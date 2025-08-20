DAX24.291 +0,1%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.795 -0,3%Euro1,1653 ±0,0%Öl67,30 +0,4%Gold3.340 -0,2%
BrainChip Aktie News: BrainChip am Donnerstagvormittag freundlich

21.08.25 09:26 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 0,110 EUR nach oben.

Um 09:14 Uhr konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 0,4 Prozent auf 0,110 EUR. Bei 0,110 EUR erreichte die BrainChip-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,105 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.000 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,283 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 158,394 Prozent. Bei einem Wert von 0,083 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,179 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

BrainChip wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 01.09.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

