BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag gefragt

22.08.25 12:05 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BrainChip. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 0,109 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,10 EUR -0,01 EUR -5,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:58 Uhr konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 4,0 Prozent auf 0,109 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,109 EUR. Bei 0,105 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 303.045 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 152,158 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,085 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 21,947 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.09.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net

