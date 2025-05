BrainChip Aktie News: BrainChip büßt am Vormittag ein

BrainChip im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 0,120 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die BrainChip-Aktie musste um 08:59 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 0,120 EUR. Die BrainChip-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,120 EUR ab. Bei 0,120 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden heute 14.000 BrainChip-Aktien gehandelt.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,275 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 56,364 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,090 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 33,185 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 01.09.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

