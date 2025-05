BrainChip im Blick

BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag höher

27.05.25 09:22 Uhr

Die Aktie von BrainChip zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die BrainChip-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Plus bei 0,125 EUR.

Um 09:01 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 0,125 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,125 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,117 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.100 BrainChip-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 120,000 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,090 EUR. Mit Abgaben von 27,920 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 02.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 01.09.2026. Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie. Redaktion finanzen.net

