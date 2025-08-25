BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Vormittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BrainChip zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 4,1 Prozent.

Das Papier von BrainChip konnte um 08:53 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 4,1 Prozent auf 0,110 EUR. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,110 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,109 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 40.666 BrainChip-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,275 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 59,796 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,085 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 23,007 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 01.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BrainChip.

Redaktion finanzen.net