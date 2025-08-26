DAX24.033 -0,5%ESt505.389 +0,1%Top 10 Crypto16,09 +2,9%Dow45.506 +0,2%Nas21.573 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1587 -0,5%Öl67,74 +0,7%Gold3.383 -0,3%
BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag fester

27.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,7 Prozent auf 0,117 EUR.

Um 16:06 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 0,117 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,120 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,116 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 171.956 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BrainChip-Aktie mit einem Kursplus von 134,902 Prozent wieder erreichen. Bei 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,288 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.09.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net

