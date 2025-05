BrainChip Aktie News: BrainChip legt am Mittwochnachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 0,124 EUR.

Um 15:58 Uhr konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 3,4 Prozent auf 0,124 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,125 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,120 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 23.418 BrainChip-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,283 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. 128,203 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,083 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,038 Prozent.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 02.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 01.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BrainChip.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net