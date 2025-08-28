BrainChip Aktie News: BrainChip präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf BrainChip-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 0,113 EUR zu.

Um 16:04 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 0,113 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,118 EUR. Mit einem Wert von 0,118 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 87.517 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BrainChip-Aktie somit 58,849 Prozent niedriger. Am 04.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,085 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 24,779 Prozent wieder erreichen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 01.09.2026.

