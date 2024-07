Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verteuert sich am Mittag

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 63,34 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 63,90 EUR. Bei 63,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 26.998 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Bei 62,96 EUR fiel das Papier am 28.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,60 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,14 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 81,09 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 13.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,11 EUR je Aktie.

