Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zum Vortag unverändert notierte die Brenntag SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 63,08 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 63,08 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 63,08 EUR zu. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 62,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,06 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 3.660 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 27,59 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,92 EUR am 02.07.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,14 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 81,09 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,59 Prozent auf 4,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 5,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

