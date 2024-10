Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Donnerstagmittag ins Minus

Brenntag SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 66,42 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 66,42 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 66,12 EUR nach. Bei 66,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 29.538 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 87,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). 31,17 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2024 bei 61,38 EUR. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 8,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2023 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,12 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,70 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 13.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2024 4,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

