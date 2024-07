Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zieht am Mittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 63,98 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 11:43 Uhr 0,3 Prozent. Bei 64,12 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 63,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.223 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2024 bei 62,92 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,66 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 81,09 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 14.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,98 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,59 Prozent auf 4,00 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

