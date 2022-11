Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE steigt am Montagvormittag

Das Papier von Brenntag SE legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 63,12 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,12 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,70 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.355 Stück gehandelt.

Bei 82,48 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 23,47 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 53,58 EUR. Abschläge von 17,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,36 EUR.

Am 10.08.2022 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.061,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.738,20 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 6,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

