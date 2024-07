Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tritt am Nachmittag auf der Stelle

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Brenntag SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 63,36 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 63,36 EUR. Bei 63,64 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 63,28 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 65.793 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,50 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2024 auf bis zu 62,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,69 Prozent.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,14 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 81,09 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 14.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,98 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,59 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,06 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

