Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE wird am Mittwochmittag ausgebremst

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 64,30 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,5 Prozent auf 64,30 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 63,94 EUR. Bei 64,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 15.164 Stück.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 35,49 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,38 EUR am 25.09.2024. Abschläge von 4,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,12 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 81,04 EUR.

Am 13.08.2024 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,23 EUR je Aktie generiert. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.11.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 12.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,63 EUR fest.

