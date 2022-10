Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag gesucht

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 56,54 EUR. Bei 56,56 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.476 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 85,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 33,79 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,58 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 5,52 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 87,92 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 10.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 5.061,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.470,10 EUR erwirtschaftet worden.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 vorlegen. Am 08.11.2023 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 6,48 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

So schätzen die Analysten die Brenntag SE-Aktie im September 2022 ein

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Brenntag, Azelis & Co.: Chemie-Aktien stark nach JPMorgan-Empfehlung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag