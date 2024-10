Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Brenntag SE im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 63,82 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:45 Uhr bei der Brenntag SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 63,82 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 64,04 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,62 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.958 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,12 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 36,51 Prozent zulegen. Bei 61,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2023 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,12 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 81,04 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 13.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,23 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,89 Prozent auf 4,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,26 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 12.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2024 4,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

