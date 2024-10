Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 64,04 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 64,04 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 64,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 63,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62.176 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,12 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 36,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 4,15 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,12 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,70 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,23 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,89 Prozent auf 4,18 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 12.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,63 EUR je Brenntag SE-Aktie.

