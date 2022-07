Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE fällt am Nachmittag

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 20.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 63,82 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 63,36 EUR. Mit einem Wert von 64,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 184.899 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2021 bei 87,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 26,98 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2022 auf bis zu 58,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 9,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 92,17 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 11.05.2022 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 0,63 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 4.533,10 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.132,50 EUR umgesetzt.

Am 10.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 09.08.2023 dürfte Brenntag SE die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag SE-Aktie: Was Analysten von Brenntag SE erwarten

Brenntag-Aktie zieht an: Brenntag wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr

Brenntag-Aktie im Minus: Beteiligung in Saudi-Arabien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag