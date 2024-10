Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag im Plus

So bewegt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 64,40 EUR.

Das Papier von Brenntag SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 64,40 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,40 EUR. Bei 64,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.652 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 61,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2024). Mit Abgaben von 4,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,12 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,70 EUR aus.

Brenntag SE veröffentlichte am 13.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.11.2024 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 12.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2024 4,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.



