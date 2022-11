Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagmittag im Plus

Um 12:22 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 66,50 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,42 EUR aus. Mit einem Wert von 65,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 63.755 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 81,76 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 18,66 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 53,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 24,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 86,22 EUR.

Am 09.11.2022 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 5.100,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 3.738,20 EUR umgesetzt.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,40 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie legt zu: Neue Mittelfristziele vorgestellt

Brenntag-Aktie höher: Brenntag mit Gewinnsprung

Ausblick: Brenntag SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag