Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 56,50 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 56,50 EUR zu. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 56,72 EUR zu. Bei 56,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.550 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 27,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 9,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 75,91 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 12.03.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,99 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Brenntag SE am 14.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,90 EUR fest.

