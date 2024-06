Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Brenntag SE im Blick

24.06.24 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 64,92 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 64,92 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,10 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,16 EUR. Bisher wurden heute 37.129 Brenntag SE-Aktien gehandelt. Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Am 21.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 64,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 1,36 Prozent sinken. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,14 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 81,09 EUR. Brenntag SE veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4,00 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4,53 Mrd. EUR umsetzen können. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen. Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2024 5,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Brenntag SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht Hold für Brenntag SE-Aktie nach Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyse WACKER CHEMIE- und LANXESS-Aktie können von Kaufempfehlung nicht profitieren

