Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 62,32 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 62,32 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 62,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.937 Brenntag SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 61,48 EUR fiel das Papier am 20.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,12 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 78,70 EUR angegeben.

Am 13.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,89 Prozent auf 4,18 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Brenntag SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 4,65 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Börse Frankfurt: DAX fällt letztendlich

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus

DAX aktuell: So performt der DAX aktuell