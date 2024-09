Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE legt am Vormittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 61,60 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 61,60 EUR nach oben. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 61,88 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.622 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 87,12 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,43 Prozent. Am 25.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 61,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 0,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,70 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 13.08.2024. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,65 EUR fest.

