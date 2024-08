Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit Kursplus

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 65,76 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 65,76 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 66,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.443 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 87,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.08.2024 Kursverluste bis auf 62,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,12 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 79,14 EUR angegeben.

Am 13.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,89 Prozent auf 4,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,26 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Brenntag SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 4,74 EUR im Jahr 2024 aus.

