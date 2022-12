Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Vormittag ins Plus

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 09:22 Uhr 0,2 Prozent. Bei 59,46 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 59,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 1.968 Stück.

Bei 81,76 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 53,58 EUR. Mit Abgaben von 10,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,28 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE gewährte am 09.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,44 Prozent auf 5.100,50 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.738,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Brenntag SE am 08.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 6,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brenntag