Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Mittag ins Plus

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 29.07.2022 12:22:00 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 68,22 EUR. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 68,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 67,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.313 Stück gehandelt.

Am 01.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,95 Prozent. Am 14.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 16,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 92,17 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 11.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 4.533,10 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 44,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.132,50 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.08.2022 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 09.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2022 6,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

