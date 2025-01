Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag kaum bewegt

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 61,72 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Brenntag SE-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 61,72 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 62,06 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,44 EUR nach. Bei 61,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 37.385 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 41,15 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,20 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 12,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,07 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 76,29 EUR.

Brenntag SE gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,82 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,18 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 4,07 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,09 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 12.03.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 11.03.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 4,58 EUR im Jahr 2024 aus.

