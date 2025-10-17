BriaCell Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
BriaCell Therapeutics hat am 15.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,90 CAD gegenüber -14,380 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
BriaCell Therapeutics vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 86,740 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -59,130 CAD je Aktie erwirtschaftet.
