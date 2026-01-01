DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,52 +1,1%Nas23.859 +0,2%Bitcoin75.116 +1,3%Euro1,1908 -1,1%Öl68,33 +0,9%Gold5.294 +2,2%
Zwei Beamte nach Schüssen auf US-Bürger suspendiert

28.01.26 20:20 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Zwei Bundesbeamte, die in die tödlichen Schüsse auf den US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis involviert waren, sind von ihrem Dienst suspendiert worden. Das bestätigte ein Sprecher des Heimatschutzministeriums der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Dabei handelt es sich demnach um ein Standardverfahren in solchen Fällen.

US-Medien berichteten jüngst über einen ersten umfassenden offiziellen Bericht der Sicherheitsbehörden zu den tödlichen Schüssen auf Pretti - demnach feuerten zwei Bundesbeamte am Wochenende Schüsse auf den 37-Jährigen ab. Die "New York Times" und der Sender CBS etwa berichteten unter Berufung auf eine E-Mail mit dem vorläufigen Untersuchungsbericht, den die Grenzschutzbehörde CBP an Mitglieder des US-Parlaments gesendet habe, dass zunächst ein Grenzschutzbeamter (Border Patrol) und dann ein Beamter der Grenzschutzbehörde CBP auf den Krankenpfleger geschossen hätten.

Der auf Videos festgehaltene tödliche Vorfall löste in der Stadt im nördlichen US-Bundesstaat Minnesota und im ganzen Land Empörung und Protest aus. In dem Bericht ist laut den daraus zitierenden Medien keine Rede davon, dass Pretti nach seiner Waffe gegriffen habe - obwohl die US-Regierung anfangs genau diesen Eindruck erweckt hatte./fsp/DP/he