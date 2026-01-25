DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 -0,6%Nas23.865 +0,2%Bitcoin74.652 +0,6%Euro1,1944 -0,8%Öl68,59 +1,3%Gold5.390 +4,0%
ANALYSE-FLASH: RBC belässt DWS auf 'Outperform' - Ziel 60 Euro

28.01.26 21:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
57,45 EUR -1,20 EUR -2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS (DWS Group GmbHCo) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit dem vorab veröffentlichten Gewinn je Aktie für 2025 habe die Fondstochter der Deutschen Bank die Erwartungen übertroffen, zudem habe DWS die Prognosen erhöht und für 2027 eine Sonderausschüttung angepeilt, schrieb Mandeep Jagpal am Mittwoch nach den Eckdaten. Es sei ihm zu diesem Zeitpunkt nicht ganz klar, was zur gestiegenen Zuversicht des Managements geführt habe. Nettozuflüsse bei alternativen Vermögenswerten sowie eine ungewöhnliche Kostendisziplin seien mögliche Gründe. Ein höheres Marktniveau mit Blick auf 2026 stütze sicher auch./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 13:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 13:58 / EST

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
21:11DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
15.01.2026DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
12.01.2026DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21:11DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
12.01.2026DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.01.2026DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
18.11.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

