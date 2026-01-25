NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.805 Pkt - DWS fester
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Mittwoch haben die Kurse nochmals leicht nachgegeben. Die US-Börsen hatten sich mehr oder weniger seitwärts bewegt. Die Entscheidung der US-Notenbank, den Leitzins unverändert zu lassen, war weithin erwartet worden und gab dem Markt keine Impulse.
Die Aktien der DWS wurden am Abend 4,3 Prozent höher getaxt, nachdem der Vermögensverwalter seine Mittelfristziele erhöht hatte. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, hat es mit dem Gewinn je Aktie und der Aufwand-Ertrag-Relation 2025 die eigenen Ziele übertroffen. Die vollständigen Zahlen des vergangenen Jahres wird DWS am Donnerstagmorgen veröffentlichen.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.805 24.823 -0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
January 28, 2026 16:32 ET (21:32 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf DWS Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DWS Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent